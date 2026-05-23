Guida in stato di ebbrezza alcolica simulazione di reato furti | quattro denunce
Quattro persone sono state denunciate per vari reati a San Vito dei Normanni. Due sono state coinvolte in un furto di alcolici e attrezzature, mentre un'altra è stata denunciata per aver guidato in stato di ebbrezza e aver simulato un reato. Inoltre, quattro individui sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per uso di stupefacenti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle indagini o sulle identità delle persone coinvolte.
SAN VITO DEI NORMANNI - Guida in stato di ebbrezza alcolica, simulazione di reato, furto di alcolici e di attrezzatura: quattro denunce e 4 persone segnalate all’Autorità Amministrativa per uso di stupefacenti. È questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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