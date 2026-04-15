Guida in stato di ebbrezza spaccio armi ed evasione | quattro denunce

Durante un servizio di controllo straordinario sul territorio, la compagnia dei carabinieri di Fasano ha denunciato quattro persone. Le contestazioni riguardano guida in stato di ebbrezza, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e evasione. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controlli disposta dal Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi.

FASANO - Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi, la compagnia di Fasano ha condotto un servizio straordinario di controllo ad “alto impatto”. L’attività si è concentrata nelle aree.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto di armi, sequestri di drogaMaxi operazione in provincia: 93 persone identificate, veicoli fermati e sostanze stupefacenti sequestrate.

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"Dicono di non metterci alla guida dopo aver bevuto. Ci ho provato, è stata una nottataccia" x.com