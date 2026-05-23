La gestione del GuglielMotel si è conclusa con perdite nonostante un fatturato di circa due milioni di euro. I debiti accumulati e i conflitti tra i soci hanno impedito la vendita della struttura, rallentando le operazioni di risanamento e lasciando l’attività in una fase di stallo. La situazione ha portato alla fine della gestione familiare, con le parti coinvolte che non sono riuscite a trovare un accordo per risolvere le criticità finanziarie.

? Punti chiave Come può un fatturato di due milioni generare solo perdite?. Perché i conflitti tra i soci hanno bloccato la vendita?. Chi ha impedito l'accesso al liquidatore all'interno della struttura?. Quanto incide l'IMU sulla sopravvivenza di un hotel così grande?.? In Breve Ricavi saliti da 670 mila euro nel 2020 a 1,7 milioni nel 2023.. Oneri Imu annuali di 120 mila euro e leasing pesanti causano perdite.. Conflitti tra i soci Capozzi e la matrigna Stella Silipo bloccano la gestione.. Valore immobile sceso da 11 milioni a 5,832 milioni di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’instabilità finanziaria della struttura si inserisce in un contesto macroeconomico caratterizzato da un tasso di inflazione pari all’1,2%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GuglielMotel: finisce l’era familiare tra debiti e ricavi in perdita

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