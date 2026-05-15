Biesse | ricavi in calo e perdita a 6,3 milioni crescono gli ordini

La società ha registrato un calo dei ricavi e una perdita di 6,3 milioni di euro nel periodo recente, mentre gli ordini sono aumentati rispetto al precedente. La crescita degli ordini non si è tradotta immediatamente in ricavi più elevati. Nel frattempo, le rimanenze di magazzino sono aumentate, contribuendo a peggiorare la posizione finanziaria complessiva. Questi dati evidenziano una discrepanza tra l’incremento degli ordini e i risultati economici effettivi.

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? Domande chiave Come farà Biesse a trasformare l'aumento degli ordini in ricavi reali?. Perché l'aumento delle rimanenze di magazzino ha peggiorato la posizione finanziaria?. Quali strategie adotterà il management per contrastare il calo dell'EBITDA?. Come influenzeranno i nuovi incentivi per l'iperammortamento la domanda domestica?.? In Breve EBITDA adjusted scende a 2,5 milioni di euro contro i 4,4 milioni precedenti.. CFO Pierre La Tour evidenzia portafoglio ordini a 191,8 milioni di euro.. Posizione finanziaria netta negativa a 11,2 milioni per aumento rimanenze magazzino.. Roberto Mazza assume incarico per documenti contabili dal 1 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biesse: ricavi in calo e perdita a 6,3 milioni, crescono gli ordini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Biesse, trimestre in calo ma ordini in crescita: ricavi a 146 milioniIl gruppo Biesse archivia il primo trimestre 2026 con risultati in calo rispetto allo scorso anno, in un contesto internazionale ancora segnato da... I dati dell’osservatorio: ricavi in calo del 4,1%, crescono motorsport e aftermarketÈ UN SETTORE in forte crisi, nonostante le eccellenze della motor valley, in primis Ferrari e Lamborghini, ma non solo. Biesse, trimestre in calo ma ordini in crescita: ricavi a 146 milioniIl gruppo avvia il Piano Strategico 2026-2028 in un contesto internazionale difficile. Margini e risultato netto in flessione, ma il portafoglio ordini sale del 2,3% e il management conferma gli inves ... msn.com Biesse, Approvata la relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2026In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. (Biesse o la Società) società quotata su ... iltempo.it