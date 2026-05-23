Guglielmo I e il miracolo del Cavallino | dalle macerie ai sogni di gloria
Un incendio ha distrutto un capannone industriale, causando danni ingenti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco dopo alcune ore di intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono stati trovati materiali vari, tra cui componenti di auto e parti di motori. Le autorità stanno accertando le cause dell’incendio. La zona è stata messa in sicurezza e le indagini continuano.
Ogni riferimento all’SS Arezzo, al suo condottiero e a chi oggi sgomita per salire sul carro dei vincitori è puramente voluto. C’era una volta Guglielmo I. Non un re qualunque, ma un uomo giunto dalla capitolina urbe dopo anni di fatiche, battaglie e pazienza. Lasciava alle spalle una terra dove l’“opera divina” sembrava governare ogni affare, seminando più di qualche grattacapo e lasciando tracce profonde nei forzieri di molti. Quando approdò dalle nostre parti trovò una situazione tutt’altro che semplice: una compagine dalle ossa rotte e dalle casse non proprio traboccanti. Eppure, sotto la polvere delle sconfitte e delle difficoltà, covava ancora una passione pronta a riaccendersi. 🔗 Leggi su Lortica.it
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