Guglielmo I e il miracolo del Cavallino | dalle macerie ai sogni di gloria

Notizia in breve

Un incendio ha distrutto un capannone industriale, causando danni ingenti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco dopo alcune ore di intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono stati trovati materiali vari, tra cui componenti di auto e parti di motori. Le autorità stanno accertando le cause dell’incendio. La zona è stata messa in sicurezza e le indagini continuano.