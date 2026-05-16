Dalla biglietteria ai social dalla fisioterapia alla fotografia | l’impegno costante di una lunga stagione da ricordare La serie B raccontata dalle donne del Cavallino
Giovedì sera al circolo ricreativo di Santa Firmina si è tenuto un incontro tutto al femminile dedicato alla stagione del Cavallino. Sono intervenute cinque professioniste dell’Arezzo calcio, che hanno condiviso il loro ruolo e il lavoro svolto dietro le quinte. Tra le figure presenti ci sono state esperte di biglietteria, social media, fisioterapia e fotografia. L’evento ha offerto l’occasione di approfondire le diverse attività che hanno sostenuto la squadra durante l’annata.
AREZZO Serata tutta al femminile quella di giovedì sera al circolo ricreativo di Santa Firmina. All’incontro sono intervenute cinque professionalità dell’ Arezzo calcio che hanno dato un contributo importante, seppur dietro le quinte, alla straordinaria stagione del Cavallino. Meritato spazio, dunque, a Elisa Panichi, addetta alla biglietteria e factotum all’interno della società, ad Alessandra Severi, responsabile marketing, a Diletta Sbardellati, social media manager, ad Andrea Lisa Papini, fotografa, e infine a Martina Quirini, massofisioterapista. Più di un’ora di chiacchierata informale, moderata dal capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli, dove sono emersi i trascorsi delle cinque professioniste ma anche aneddoti e retroscena che hanno strappato applausi e risate ai presenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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