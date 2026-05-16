Dalla biglietteria ai social dalla fisioterapia alla fotografia | l’impegno costante di una lunga stagione da ricordare La serie B raccontata dalle donne del Cavallino

Giovedì sera al circolo ricreativo di Santa Firmina si è tenuto un incontro tutto al femminile dedicato alla stagione del Cavallino. Sono intervenute cinque professioniste dell’Arezzo calcio, che hanno condiviso il loro ruolo e il lavoro svolto dietro le quinte. Tra le figure presenti ci sono state esperte di biglietteria, social media, fisioterapia e fotografia. L’evento ha offerto l’occasione di approfondire le diverse attività che hanno sostenuto la squadra durante l’annata.

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