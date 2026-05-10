Pistoiese addio ai sogni di gloria | il Piacenza la elimina 1-3 dai playoff

La stagione della Pistoiese si conclude con una sconfitta ai playoff contro il Piacenza, che si impone con un punteggio di 3-1 dopo i tempi supplementari allo stadio Marcello Melani. La partita si è svolta il 10 maggio 2026, e la squadra locale non è riuscita a superare l’avversario nel tempo regolamentare, perdendo così l’opportunità di avanzare nella competizione.

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