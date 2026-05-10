Pistoiese addio ai sogni di gloria | il Piacenza la elimina 1-3 dai playoff
La stagione della Pistoiese si conclude con una sconfitta ai playoff contro il Piacenza, che si impone con un punteggio di 3-1 dopo i tempi supplementari allo stadio Marcello Melani. La partita si è svolta il 10 maggio 2026, e la squadra locale non è riuscita a superare l’avversario nel tempo regolamentare, perdendo così l’opportunità di avanzare nella competizione.
Pistoia, 10 maggio 2026 – Non finisce in gloria la stagione della Pistoiese, sconfitta 3-1 dopo i tempi supplementari dal Piacenza allo stadio Marcello Melani. La squadra arancione, allenata da Cristiano Lucarelli, esce quindi al primo turno dei playoff, dopo aver vistosamente rallentato nella parte finale del campionato di serie D. Nella gara dei playoff, è stata determinante l’espulsione di Rizq in chiusura della prima frazione di gioco e l’autogol di Pellegrino all’inizio dei tempi supplementari. Davanti a quasi tremila spettatori, Pistoiese e Piacenza si affrontano su ritmi elevati. Al 4’ il destro di D’Agostino non trova lo specchio della porta.🔗 Leggi su Lanazione.it
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