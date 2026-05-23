Guerra Iran-Usa | Trump scontento dei negoziati valuta un’ultima azione militare

Donald Trump ha convocato ieri il suo team per la sicurezza nazionale per discutere delle opzioni riguardanti l’Iran. Durante l’incontro, si è parlato di possibili azioni militari come risposta alle tensioni in corso. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle decisioni prese o sui tempi delle eventuali operazioni. La riunione si è svolta in un momento di crescente attivismo militare statunitense nella regione.

Donald Trump ha riunito ieri il suo team per la sicurezza nazionale valutando i possibili scenari sul fronte iraniano. Secondo quanto riferito alla CNN da una fonte vicina all’incontro, al presidente sarebbero state illustrate diverse ipotesi per una ripresa delle operazioni militari contro Teheran. Il vertice si è svolto mentre delegazioni di Qatar e Pakistan si recavano nella capitale iraniana nel tentativo di sbloccare un’intesa che ponga fine allo scontro. La riunione con il presidente si è chiusa senza decisioni operative. Durante un comizio a Suffern, il leader americano ha dichiarato che il conflitto “si concluderà a breve”, sostenendo che l’Iran sarebbe interessato a un accordo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega lavvio di un accordo

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