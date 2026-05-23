Guerra Iran-Usa | Trump scontento dei negoziati e valuta un’ultima azione militare
Donald Trump ha convocato ieri il suo team per la sicurezza nazionale per discutere le opzioni riguardanti la situazione tra Iran e Stati Uniti. Secondo fonti, l'ex presidente sarebbe insoddisfatto dei negoziati in corso e starebbe considerando un'azione militare come possibile ultima misura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o tempistiche. La riunione si è concentrata sulle strategie da adottare in risposta alle tensioni crescenti nella regione.
Donald Trump ha riunito ieri il suo team per la sicurezza nazionale valutando i possibili scenari sul fronte iraniano. Secondo quanto riferito alla CNN da una fonte vicina all’incontro, al presidente sarebbero state illustrate diverse ipotesi per una ripresa delle operazioni militari contro Teheran. Il vertice si è svolto mentre delegazioni di Qatar e Pakistan si recavano nella capitale iraniana nel tentativo di sbloccare un’intesa che ponga fine allo scontro. La riunione con il presidente si è chiusa senza decisioni operative. Durante un comizio a Suffern, il leader americano ha dichiarato che il conflitto “si concluderà a breve”, sostenendo che l’Iran sarebbe interessato a un accordo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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