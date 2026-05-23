Guerra Iran-Usa | Trump scontento dei negoziati e valuta un’ultima azione militare

Notizia in breve

Donald Trump ha convocato ieri il suo team per la sicurezza nazionale per discutere le opzioni riguardanti la situazione tra Iran e Stati Uniti. Secondo fonti, l'ex presidente sarebbe insoddisfatto dei negoziati in corso e starebbe considerando un'azione militare come possibile ultima misura. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o tempistiche. La riunione si è concentrata sulle strategie da adottare in risposta alle tensioni crescenti nella regione.