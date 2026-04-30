Trump valuta una nuova azione militare contro l’Iran | Hormuz diventa la leva per piegare Teheran

L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato la possibilità di intraprendere un’ulteriore azione militare contro l’Iran, concentrando l’attenzione sulla regione di Hormuz. Washington sta preparando nuove strategie, sia militari che diplomatiche, con l’obiettivo di esercitare pressione su Teheran riguardo al programma nucleare. La situazione si sviluppa mentre le tensioni tra le due parti continuano a crescere, con le autorità statunitensi che valutano diverse opzioni.

Donald Trump torna a mettere l’ Iran davanti a un bivio, mentre Washington prepara nuovi scenari militari e diplomatici per forzare Teheran a cedere sul dossier nucleare. Secondo quanto riferito da Axios, il presidente americano dovrebbe ricevere oggi un briefing dal comandante del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, sui nuovi piani per una possibile azione militare contro l’Iran. Una riunione che, se confermata, indicherebbe come la Casa Bianca stia valutando seriamente la ripresa di operazioni su larga scala, sia per sbloccare i negoziati sia per arrivare a un colpo decisivo prima della fine della guerra. Sul tavolo ci sarebbero diverse opzioni, dal rafforzamento del blocco navale fino a operazioni più mirate, comprese eventuali azioni delle forze speciali sulle scorte iraniane di uranio altamente arricchito.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump valuta una nuova azione militare contro l’Iran: Hormuz diventa la leva per piegare Teheran Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ... Notizie correlate Trump valuta un’azione militare contro l’Iran?Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato l’Iran di conseguenze “molto traumatiche” se non avesse accettato un accordo sul... Trump avverte Teheran: “Possibile azione militare ”. E la Farnesina avverte: "Lasciare l'Iran"Donald Trump ha riferito di non essere soddisfatto sui negoziati in corso con l’Iran. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump valuta una nuova azione militare contro l’Iran. Centcom, bloccate 41 navi con 69 milioni di barili di petrolio; Medio Oriente, Trump valuta di cancellare il viaggio di Vance a Islamabad; Previsioni sul Brent mentre Trump valuta un blocco prolungato; Iran-Usa, Trump valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici – Diretta. Trump valuta una nuova azione militare contro l’Iran. Stop a 41 navi con 69 milioni di barAGI - Il presidente Usa Donald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani per una potenziale azione militare in Iran dal comandante del Centcom (United States Central Command), l’ammirag ... msn.com Trump valuta una nuova azione militare contro l’Iran: Hormuz diventa la leva per piegare TeheranDonald Trump torna a mettere l’Iran davanti a un bivio, mentre Washington prepara nuovi scenari militari e diplomatici per forzare Teheran a cedere sul ... thesocialpost.it Iran-Usa, Trump valuta nuove mosse militari: oggi briefing con i vertici - Diretta x.com Trump, medici chiedono valutazione della salute mentale di 77 milioni di elettori di Gianni Zoccheddu #ultimora #lercio #notizie Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook