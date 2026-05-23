Gli Stati Uniti stanno considerando nuove opzioni militari mentre le trattative con l'Iran sono in stallo. Teheran ha affermato che gli Stati Uniti continuano a cambiare posizione, rendendo difficile trovare un accordo. La negoziazione tra le due parti appare molto instabile e rischia di sfociare in un'escalation militare.

La trattativa tra Stati Uniti e Iran per evitare una nuova escalation militare resta estremamente fragile. Dopo settimane di tensioni, attacchi indiretti e pressioni reciproche, i colloqui mediati dal Pakistan proseguono senza una vera svolta, mentre alla Casa Bianca Donald Trump avrebbe già ricevuto diversi scenari operativi nel caso in cui la diplomazia dovesse definitivamente fallire. Secondo fonti americane e iraniane, i negoziati sarebbero ancora bloccati su alcuni nodi centrali: la fine delle ostilità, il controllo sul programma nucleare iraniano, la gestione dello Stretto di Hormuz e le garanzie reciproche richieste dalle due parti. Teheran continua ad accusare Washington di avanzare “richieste eccessive”, mentre Trump starebbe valutando nuove pressioni militari ed economiche senza però chiudere completamente la porta al dialogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, trattativa in bilico: Trump valuta nuove opzioni militari. Teheran: “Usa continuano a cambiare posizione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

Sullo stesso argomento

Iran, Trump valuta diverse opzioni militari per riprendere la guerraIl presidente Usa Donald Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire...

Iran, Trump valuta nuove iniziative militari dopo la risposta di Teheran alla proposta Usa – La direttaIl presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento dell’Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con...

Trattativa Usa-Iran: sul tavolo la fine della guerra, ma l’accordo ancora non c’è. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i pasdaran vogliono l’intesa. Si lavora a una nuova bozza di pace. Gli ayatollah però frenano e i mediatori pachistani x.com

Il petrolio è tornato sopra i $100 dopo che gli Stati Uniti e Israele dicono che la guerra con l'Iran non è finita reddit

Guerra Iran, non c'è l'intesa con Teheran: Trump prepara nuovi attacchiLa minaccia di una nuova guerra torna al centro dello scontro tra Trump e l’Iran, mentre la diplomazia non riesce a sbloccare i negoziati. notizie.it

Guerra in Iran, crescono i segnali di ripresa degli attacchi: cosa può succedere oraLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, crescono i segnali di ripresa degli attacchi: cosa può succedere ora ... tg24.sky.it