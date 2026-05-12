Il presidente degli Stati Uniti sta considerando la possibilità di lanciare nuove operazioni militari in risposta all’atteggiamento dell’Iran durante le trattative sul nucleare. Dopo la risposta di Teheran a una proposta degli Stati Uniti, Trump si sarebbe mostrato più irritato rispetto al passato, valutando attentamente questa opzione. La situazione tra i due paesi si è intensificata negli ultimi giorni, con tensioni crescenti e un’attenzione particolare alle mosse militari.

Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento dell’Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l’ipotesi di nuove operazioni militari. È quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui, secondo cui il tycoon avrebbe manifestato forte insofferenza per la persistente chiusura dello Stretto di Hormuz e per le divisioni interne alla leadership iraniana, considerate un ostacolo a concessioni concrete da parte di Teheran. Lo riporta la Cnn. L’ultima risposta iraniana ai colloqui è stata definita da Trump “totalmente inaccettabile” e “stupida”, alimentando tra diversi funzionari americani il dubbio che la Repubblica islamica sia realmente intenzionata a negoziare seriamente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump valuta nuove iniziative militari dopo la risposta di Teheran alla proposta Usa – La diretta

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Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

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