Iran Trump valuta nuove iniziative militari dopo la risposta di Teheran alla proposta Usa – La diretta

Da lapresse.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti sta considerando la possibilità di lanciare nuove operazioni militari in risposta all’atteggiamento dell’Iran durante le trattative sul nucleare. Dopo la risposta di Teheran a una proposta degli Stati Uniti, Trump si sarebbe mostrato più irritato rispetto al passato, valutando attentamente questa opzione. La situazione tra i due paesi si è intensificata negli ultimi giorni, con tensioni crescenti e un’attenzione particolare alle mosse militari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il presidente americano Donald Trump sarebbe sempre più irritato dall’atteggiamento dell’Iran nei negoziati sul nucleare e starebbe valutando con maggiore attenzione, rispetto alle scorse settimane, l’ipotesi di nuove operazioni militari. È quanto riferiscono fonti vicine ai colloqui, secondo cui il tycoon avrebbe manifestato forte insofferenza per la persistente chiusura dello Stretto di Hormuz e per le divisioni interne alla leadership iraniana, considerate un ostacolo a concessioni concrete da parte di Teheran. Lo riporta la Cnn. L’ultima risposta iraniana ai colloqui è stata definita da Trump “totalmente inaccettabile” e “stupida”, alimentando tra diversi funzionari americani il dubbio che la Repubblica islamica sia realmente intenzionata a negoziare seriamente.🔗 Leggi su Lapresse.it

iran trump valuta nuove iniziative militari dopo la risposta di teheran alla proposta usa 8211 la diretta
© Lapresse.it - Iran, Trump valuta nuove iniziative militari dopo la risposta di Teheran alla proposta Usa – La diretta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

Video Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, oggi è attesa la risposta di Teheran alla proposta Usa. Trump: "Possibile un accordo"

Leggi anche: Trump boccia la proposta iraniana, Teheran valuta la risposta Usa

Argomenti più discussi: Iran. Trump valuta proposta di Teheran, ‘Difficile che sia accettabile’; Trump valuta una ripresa degli attacchi contro l’Iran. Ghalibaf: Siamo a pronti a rispondere; Medio Oriente, L'Iran respinge il piano Usa: 'Richieste eccessive, la nostra risposta è generosa e razionale' - LIVEBLOG; La tregua tra Stati Uniti e Iran è appesa a un filo, Trump: Ha l'1% di possibilità di sopravvivere. E valuta la ripresa dei raid. Teheran: Pronti a rispondere.

iran trump valuta nuoveIran, la guerra in diretta: il cessate il fuoco è in terapia intensiva per Trump, Casa Bianca valuta nuovi raid su TeheranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: resta altissima la tensione tra Washington e Teheran dopo il fallimento dei negoziati sul nucleare ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web