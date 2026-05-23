Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato i principali funzionari della sicurezza nazionale per discutere le possibili azioni militari contro l’Iran. Sono state considerate diverse opzioni, senza che siano state rese pubbliche le decisioni prese. L’incontro si è concentrato sulle strategie da adottare in relazione alla situazione con l’Iran, senza annunci ufficiali o dettagli sulle misure valutate.

Il presidente Usa Donald Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra con l’Iran. E’ quanto riporta la Cnn. La riunione alla Casa Bianca, che si è svolta mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra, si è conclusa senza una decisione su cosa accadrà in futuro. Trump, riporta sempre la Cnn, ha ricevuto diverse opzioni per la ripresa delle operazioni militari. Gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 230526 08:40 Fine diretta: 230526 23:00 08:43 230526 Media Teheran: "Pronti nuovi scenari per ogni potenziale follia nemica" “Le forze armate dell’Iran hanno preparato nuovi scenari per ogni potenziale follia nemica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump valuta diverse opzioni militari per riprendere la guerra

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Iran, vertici militari da Trump: Nuove opzioni militari

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