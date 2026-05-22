Oggi sono state pubblicate nei comuni di Pesaro e Tavullia le foto e le informazioni sul matrimonio di un noto motociclista. La donna che sposerà è stata recentemente denunciata da un altro motociclista, secondo quanto riportato. La coppia ha annunciato pubblicamente le nozze, che si terranno nei prossimi mesi. La notizia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi della denuncia.

Oggi nei comuni di Pesaro e Tavullia sono comparse le pubblicazioni dell’imminente matrimonio tra Graziano Rossi, padre di Valentino, e Ambra Arpino, la donna che il nove volte campione del mondo aveva denunciato per circonvenzione di incapace. Secondo Valentino, la futura moglie avrebbe sottratto importanti somme di denaro approfittando di una presunta fragilità di Graziano. Una vicenda familiare complicata e dolorosa, che va avanti dal 2024 per questioni economiche: Valentino aveva ottenuto la nomina ad amministratore di sostegno del padre, incarico poi revocato un anno dopo da un giudice ("ha la piena capacità di intendere e volere"). Successivamente era arrivata la denuncia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Graziano Rossi sposa la compagna denunciata da Valentino

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LA GUERRA DEI ROSSI VERSO L' ARCHIVIAZIONE, LA DENUNCIA DI VALENTINO

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