Fratelli d’Italia ha pubblicato sui social immagini con stile che richiama il periodo fascista, rispondendo ai manifesti elettorali di Renzi affissi nelle stazioni ferroviarie. La mossa segue un attacco mediatico contro la campagna del leader di Italia Viva, che ha coinvolto anche lo scambio di grafiche storiche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, mentre l’intervento si concentra sulla comunicazione visiva e sui simboli utilizzati nelle rispettive campagne.

Fratelli d’Italia lancia un attacco mediatico sui social contro la campagna elettorale di Renzi, utilizzando grafiche che richiamano l’estetica del periodo fascista per rispondere ai manifesti affissi nelle stazioni ferroviarie. La polemica ha avuto inizio con i grandi poster di Italia Viva, posizionati strategicamente a Roma e Milano vicino ai tabelloni degli orari dei treni. Gli slogan di Renzi puntavano su una formula che evocava il passato, citando la gestione del servizio ferroviario con il claim quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo. Questa comunicazione, basata su un richiamo ironico all’immaginario del Ventennio, ha spinto il partito di Meloni a replicare con una strategia visiva altrettanto forte, adottando caratteri tipografici simili a quelli utilizzati durante il fascismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra di simboli tra Meloni e Renzi: FdI risponde con grafiche storiche

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