Assunzioni e nuovi nidi a Roma FdI risponde al Comune | Merito di Meloni

Da romatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato di FdI ha dichiarato che le assunzioni e le nuove aperture di nidi a Roma, finanziate con fondi del Pnrr, sono da attribuire al governo. La responsabile Scuola di Roma del partito ha condiviso questa posizione, rispondendo alle affermazioni dell’assessora capitolina a Scuola, formazione e lavoro. La Pratelli aveva commentato in precedenza le iniziative riguardanti il settore educativo e le assunzioni nel Comune.

“Le assunzioni e le nuove aperture di nidi con fondi del Pnrr sono merito del governo”. Così il deputato di FdI Marco Perissa e la responsabile Scuola di Roma dei meloniani, Laura Marsilio, commentano le parole dell’assessora capitolina a Scuola, formazione e lavoro, Claudia Pratelli, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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