Il partito di estrema destra ha condannato aspramente le parole di Meloni, pronunciate a Milano, dove ha invitato a votare sì in un referendum, accusando chi si oppone di favorire criminali come stupratori, pedofili e spacciatori. La reazione politica è stata immediata, con duri commenti contro le affermazioni considerate offensive e gravi. La vicenda ha suscitato molte polemiche e discussioni pubbliche.

"E' gravissimo e sconcertante quanto ha detto Meloni" a Milano, ovvero "votate sì altrimenti stupratori, pedofili, spacciatori non saranno puniti". La riforma non c'entra nulla con questo, la premier sta vendendo del fumo, non siamo al mercato delle finzioni, è la premier, gli italiani sono stanchi di sentire che va tutto bene". Tra i tanti passaggi del solito comizietto televisivo di Giuseppe Conte, ospite giovedì sera di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, questo è uno dei più virulenti nei confronti della premier Giorgia Meloni. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46778720 Il leader del Movimento 5 Stelle ha sottolineato "il meccanismo furbo di Meloni: lei non dice totali menzogne, prende un frammento di verità, lo isola, lo esalta e rovescia la realtà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Conte, è osceno e vergognoso": FdI risponde agli insulti contro Meloni a Piazzapulita

Giuseppe Conte a Piazzapulita, insulti a Meloni: "Roba da vigliacchi, non si oriente più"

Insulti contro FdI e Meloni, vandalizzato il circolo alla Garbatella frequentato dalla premier in gioventù

