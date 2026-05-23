Una disputa familiare tra Allegra Gucci e la madre Patrizia Reggiani ha attirato l'attenzione pubblica. Allegra ha affermato che chi ha commesso un omicidio ha ricevuto un guadagno. La vicenda, legata alla famiglia Gucci, ha coinvolto anche aspetti giudiziari e ha suscitato interesse mediatico in Italia e nel settore della moda.

La sanguinosa faida familiare dei Gucci ha sconvolto l'Italia e il mondo dell'alta moda, diventando poi una telenovela giudiziaria. Oggi, a 30 anni di distanza da quei fatti, arriva lo sfogo durissimo di Allegra Gucci, su Instagram. "Non esiste una sentenza che dica che è sbagliato. Il silenzio, in diritto, non è neutralità. E' abbandono. Questa non è una storia chiusa. È una storia che nessuno ha ancora avuto il coraggio di raccontare fino in fondo". Così un post che correda un documento pubblicato sui social, Allegra commenta l'accordo stragiudiziale di 3 anni fa sul contenzioso che vede lei e la sorella Alessandra contro la madre Patrizia Reggiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gucci, Allegra contro mamma Patrizia Reggiani: "Chi ha ucciso ha incassato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Allegra Gucci e l’accordo da 3,9 milioni di euro con la madre Patrizia Reggiani: “Chi ha ucciso ha incassato. Chi ha perso il padre ha pagato”

Allegra Gucci sull’accordo da 3,9 milioni con la madre Patrizia Reggiani: «È stato come pagare un riscatto. Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato»La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso di non procedere sul ricorso presentato da Alessandra e Allegra Gucci contro lo Stato italiano per...

Gucci, la figlia contro Patrizia Reggiani: Chi ha ucciso ha incassatoCome un riscatto: Allegra Gucci affida ai social il commento sull'accordo da 3,9 milioni con donna la donna condannata per aver commissionato l'omicidio dell'ex marito Maurizio ... rainews.it

Lo sfogo di Allegra Gucci e il vitalizio da 3,9 milioni alla madre Patrizia Reggiani: Chi ha ucciso ha incassatoLe parole dell'ereditiera sulla la decisione della Cedu di respingere il ricorso fatto insieme alla sorella Alessandra contro le sentenze italiane: Chi ha perso il padre ha dovuto pagare ... today.it

Borsa del giorno: la pochette Gucci vintage di mamma che ha comprato negli anni '80, riutilizzata come custodia per il mio MacBook reddit