Pep Guardiola non ha mai allenato in Italia, un paese considerato fondamentale per lo sviluppo del suo stile di gioco. Nonostante la sua carriera sia ricca di esperienze in diverse nazioni, l’Italia rimane l’unico grande mercato calcistico in cui non ha mai lavorato come allenatore. Questa assenza si nota considerando la forte influenza del calcio italiano sulla sua filosofia tattica. Al momento, non ci sono notizie di un suo coinvolgimento in club italiani.

Ci sono allenatori che cambiano le squadre. E poi ci sono quelli che cambiano il calcio. Pep Guardiola appartiene alla seconda categoria. Per Fabio Capello lo ha cambiato non solo nel bene ma anche nel male, per colpa degli innumerevoli tentativi di imitazione che, come la Settimana Enigmistica, il Pep può vantare: ma naturalmente è difficile farne una colpa a lui. D’altronde anche per copiare ci vuole intelligenza. Adesso che, dopo l’addio al Manchester City si ferma per prendere di nuovo una pausa, chissà quanto lunga (e chissà che non cominci ad andare al cinema con Jurgen Klopp, l’altro baby pensionato delle panchine) la domanda, un po’ retorica e un po’ venata di malinconia, è: perché non l’Italia? Sarebbe uno spettacolo, un’iniezione di energia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola in Italia, una bellissima idea che purtroppo nessuno metterà in pratica

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