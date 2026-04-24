In Spagna circolano voci secondo cui l’allenatore potrebbe lasciare il suo attuale club, con molte fonti che danno per certo il suo addio. Nel frattempo, si parla di un possibile interesse da parte dell’Italia, dove il tecnico avrebbe espresso una certa ammirazione per la Nazionale. La sua volontà di allenare una selezione nazionale si combina con le indiscrezioni sul futuro professionale, alimentando discussioni nel mondo del calcio.

"Perché no?". Questo rispose Pep Guardiola alla domanda diretta su un suo possibile futuro lavorativo in Italia. Eravamo a Trento, ottobre 2018, Festival dello Sport della Gazzetta, e sul palco con lui c’erano Carlo Ancelotti e Arrigo Sacchi. Pep, già allenatore del Manchester City, lasciò la porta bene aperta e articolò ricordando che nella sua vita non aveva mai pensato che potesse finire al Bayern Monaco imparando il tedesco, con Ancelotti che lo spalleggiava dicendo, "Lascia stare.". In questi 8 anni il suo pensiero sull’Italia non è cambiato: il nostro calcio è sempre rimasto nella testa e nel cuore del tecnico catalano. Non...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola, scenario Azzurro: Pep ama l'Italia, la Nazionale è una scommessa che lo attrae

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