La Fifa ha chiarito che non ci sono possibilità di ripescare l’Italia ai prossimi mondiali in Nord America. La posizione ufficiale dell’organizzazione sportiva è molto netta e non lascia spazio a ripensamenti o sviluppi imprevisti. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma l’ente internazionale ha ribadito la sua decisione senza possibilità di cambiamenti.

AGI - Doccia fredda della Fifa su qualsiasi ipotesi di ripescaggio dell'Italia ai mondiali in programma questa estate in Canada, Usa e Messico. Era stato l'italo-americano Paolo Zampolli, inviato e amico di Donald Trump, a raccontare al Financial Times di aver suggerito al presidente americano e a Gianni Infantino che gli azzurri prendano il posto dell' Iran, alla luce dell'incertezza e dei pericoli legati alla guerra in Medio Oriente. "Un sogno" a suo dire "giustificato dal pedigree italiano", forte dei quattro mondiali vinti. Fonti della Fifa hanno però ribadito alla Bbc quanto affermato la settimana scorsa dallo stesso presidente Infantino: "L'Iran deve esserci se vuole rappresentare il suo popolo, si sono qualificati e sono un'ottima squadra.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Italia ai mondiali al posto dell'Iran? L'idea che (ufficialmente) nessuno gradisce

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