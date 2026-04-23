Italia ai mondiali al posto dell' Iran? L' idea che ufficialmente nessuno gradisce
La Fifa ha chiarito che non ci sono possibilità di ripescare l’Italia ai prossimi mondiali in Nord America. La posizione ufficiale dell’organizzazione sportiva è molto netta e non lascia spazio a ripensamenti o sviluppi imprevisti. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma l’ente internazionale ha ribadito la sua decisione senza possibilità di cambiamenti.
AGI - Doccia fredda della Fifa su qualsiasi ipotesi di ripescaggio dell'Italia ai mondiali in programma questa estate in Canada, Usa e Messico. Era stato l'italo-americano Paolo Zampolli, inviato e amico di Donald Trump, a raccontare al Financial Times di aver suggerito al presidente americano e a Gianni Infantino che gli azzurri prendano il posto dell' Iran, alla luce dell'incertezza e dei pericoli legati alla guerra in Medio Oriente. "Un sogno" a suo dire "giustificato dal pedigree italiano", forte dei quattro mondiali vinti. Fonti della Fifa hanno però ribadito alla Bbc quanto affermato la settimana scorsa dallo stesso presidente Infantino: "L'Iran deve esserci se vuole rappresentare il suo popolo, si sono qualificati e sono un'ottima squadra.🔗 Leggi su Agi.it
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