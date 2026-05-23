Guardia giurata trasferitosi con l' arma di servizio arriva il provvedimento del questore Ricorso in Prefettura

Da casertanews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una guardia giurata trasferita con l'arma di servizio ha ricevuto il provvedimento del questore. Non sono stati adottati divieti di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti nei suoi confronti. La persona ha presentato ricorso in Prefettura, ma attualmente non ci sono restrizioni ufficiali sulla detenzione di armi.

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Non ci sarà alcun provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a carico di R.M.,30enne di Castel Volturno, guardia giusrata speciale destinatario di un accertamento della questura di Caserta.La vicenda nasce dal fatto che il 30enne, assistito dall'avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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