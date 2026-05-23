Guardia giurata trasferitosi con l' arma di servizio arriva il provvedimento del questore Ricorso in Prefettura

Notizia in breve

Una guardia giurata trasferita con l'arma di servizio ha ricevuto il provvedimento del questore. Non sono stati adottati divieti di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti nei suoi confronti. La persona ha presentato ricorso in Prefettura, ma attualmente non ci sono restrizioni ufficiali sulla detenzione di armi.