Guardia giurata trasferitosi con l' arma di servizio arriva il provvedimento del questore Ricorso in Prefettura
Una guardia giurata trasferita con l'arma di servizio ha ricevuto il provvedimento del questore. Non sono stati adottati divieti di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti nei suoi confronti. La persona ha presentato ricorso in Prefettura, ma attualmente non ci sono restrizioni ufficiali sulla detenzione di armi.
Non ci sarà alcun provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a carico di R.M.,30enne di Castel Volturno, guardia giusrata speciale destinatario di un accertamento della questura di Caserta.La vicenda nasce dal fatto che il 30enne, assistito dall'avvocato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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