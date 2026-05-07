Una guardia giurata ha patteggiato una pena dopo essere accusata di aver palpeggiato una collega durante l’orario di lavoro. La vicenda giudiziaria riguarda un episodio di presunti abusi sul posto di lavoro, che ha portato a un procedimento legale. L’accordo tra le parti si è concluso con il patteggiamento, evitando un processo completo. La notizia si aggiunge ad altri casi simili avvenuti in ambito lavorativo.

È stato raggiunto l’accordo per il patteggiamento nella vicenda giudiziaria che vede al centro una presunta violenza sessuale sul luogo di lavoro. Imputato per quei fatti, un addetto alla sicurezza 59enne che, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe palpeggiato e poi tentato di baciare una collega di vent’anni più giovane. I fatti si sarebbero verificati in un ufficio pubblico della città, dove i due prestavano servizio. Già nella precedente udienza davanti al giudice Marco Peraro, l’uomo aveva scelto di intraprendere la via del patteggiamento. Il caso è tornato in aula ieri mattina. Le parti si sono accordate per due anni di reclusione, pena subordinata alla frequentazione di un corso di otto mesi al Centro uomini maltrattanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abusi sul luogo di lavoro. Palpeggiò una collega in servizio. Guardia giurata patteggia la pena

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