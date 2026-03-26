Tragedia al mercato ortofrutticolo guardia giurata del Coime muore mentre è in servizio

Questa mattina al mercato ortofrutticolo una guardia giurata di 60 anni, in servizio presso il Coime, è deceduta dopo aver accusato un malore. L’uomo si trovava sul posto al momento dell’evento e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso.

Antonino Rizzuto, 60 anni, è deceduto dopo essere stato colto da un malore. Il cordoglio della commissione Attività produttive: "Una perdita che colpisce profondamente l'intera comunità cittadina" Tragedia questa mattina al mercato ortofrutticolo. Una guardia giurata del Coime di 60 anni, Antonino Rizzuto, è morta dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in servizio. “Una perdita che colpisce profondamente l’intera comunità cittadina e che richiama il valore, spesso silenzioso ma fondamentale, del lavoro quotidiano svolto da chi è impegnato nella tutela, nella sicurezza e nel funzionamento dei servizi pubblici” dichiarano i componenti della sesta commissione consiliare Attività produttive Ottavio Zacco (presidente), Teresa Leto (vicepresidente), Leonardo Canto, Dario Chinnici e Fabio Teresi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tragedia al mercato ortofrutticolo, guardia giurata del Coime muore mentre è in servizio Articoli correlati Guardia giurata Cosmopol aggredita mentre protegge: la sicurezza abbandonataNon si tratta di un episodio isolato, ma di uno dei tanti fatti che raccontano, senza filtri, la realtà che ci circonda. Leggi anche: Incidente sulla Cassia, muore guardia giurata di rientro dal lavoro