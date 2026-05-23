Guardia Giurata non prestò soccorso durante un incidente | 26enne ora rischia anche il lavoro

Da perugiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una guardia giurata è stata denunciata per aver trasferito armi senza autorizzazione e per l’omessa custodia. La stessa persona, un 26enne, non avrebbe prestato soccorso durante un incidente e ora rischia di perdere il lavoro o di essere demansionato. La vicenda riguarda anche altre accuse legate alla gestione delle armi.

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Guardia Giurata finisce nei guai molto seri: oltre a una denuncia per omessa custodia di armi e trasferimento delle stesse senza autorizzazione, rischia di perdere anche il proprio lavoro o di essere demansionato. Tutta colpa di una sentenza a otto mesi per omissione di soccorso successiva a un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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