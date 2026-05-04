Una guardia giurata è stata investita e uccisa durante un intervento di soccorso sul Raccordo. Durante le operazioni, un altro veicolo ha travolto i soccorritori, causando la morte di un componente della squadra. Le forze dell’ordine stanno indagando su come un terzo veicolo sia riuscito a coinvolgere l’incidente e su chi fosse alla guida dell’auto che ha provocato il primo ribaltamento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un terzo veicolo a travolgere i soccorritori?. Chi era l'automobilista che ha causato il primo ribaltamento?. Perché la sicurezza sul Grande Raccordo Anulare è così critica?. Quali responsabilità emergeranno dai rilievi tecnici sui mezzi sequestrati?.? In Breve Tre feriti in codice giallo trasportati in ospedale dopo l'impatto sulla A90.. Vincenzo Zinna deceduto sabato 2 maggio a Nettuno in scontro moto-auto.. 43 decessi stradali registrati nell'area di Roma tra inizio 2026 e oggi.. Il sindacato SAVGG esprime cordoglio per il trentacinquenne sposato con due figli.. Antony Josue è deceduto domenica 3 maggio all’alba sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dopo essersi fermato per prestare soccorso a un automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale vicino all’uscita Tuscolana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragico soccorso sul Raccordo: guardia giurata investita e morta

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