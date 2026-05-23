Il 30 maggio alle 19:30 si terrà presso la Basilica Santuario una cerimonia per celebrare i 400 anni dalla morte di San Filippo Neri. Durante l’evento sarà presentato il Tempo Giubilare, un’iniziativa promossa dalla Guardia per onorare la figura del santo. La celebrazione prevede un momento di preghiera e una conferenza dedicata alla sua vita e al significato del giubileo. La partecipazione è aperta al pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà sabato 30 maggio, alle ore 19:30, presso la Basilica Santuario dell’Assunta di Guardia Sanframondi, la presentazione, con conferenza stampa, delle iniziative dedicate ai 400 anni della proclamazione di San Filippo Neri a patrono della comunità guardiese (1626-2026). L’incontro aprirà ufficialmente il percorso del ‘ Tempo Giubilare Filippino’, promosso per celebrare il quarto centenario di un legame spirituale e identitario che accompagna la storia di Guardia Sanframondi da quattro secoli. Nel corso della serata saranno illustrati il programma delle celebrazioni e le iniziative religiose, culturali e comunitarie previste dal 26 maggio al 26 luglio 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Guardia celebra i 400 anni di San Filippo Neri: il 30 maggio la presentazione del Tempo Giubilare

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