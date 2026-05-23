Il 30 maggio si terrà la presentazione del Tempo Giubilare dedicato ai 400 anni di San Filippo Neri. Le celebrazioni dureranno dal 26 maggio al 26 luglio e includeranno varie iniziative. Durante questo periodo, saranno organizzati eventi religiosi e culturali per commemorare il quarto secolo dalla nascita del santo. La presentazione ufficiale avverrà in una data specifica, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Nel corso della serata saranno illustrati il programma delle celebrazioni e le iniziative religiose, culturali e comunitarie previste dal 26 maggio al 26 luglio 2026. Le celebrazioni assumono un significato ancora più importante alla luce della concessione dell’Indulgenza Plenaria da parte della Penitenzieria Apostolica, segno di attenzione e vicinanza verso una comunità che continua a custodire con devozione la figura del ‘Santo della Gioia’, profondamente legata alla storia spirituale e civile di Guardia. San Filippo Neri è infatti patrono della cittadina dal 1626: un legame che, nel corso dei secoli, ha attraversato la storia del paese, diventando simbolo di fede, identità e appartenenza per intere generazioni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia, 400 anni di San Filippo Neri: il 30 maggio la presentazione del Tempo Giubilare

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Les trésors du patrimoine équestre

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