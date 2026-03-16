16 marzo il giorno del grande miracolo di san filippo neri

Il 16 marzo del 1583 si verifica un evento importante a Firenze, che ancora oggi viene ricordato. Quel giorno si celebra il grande miracolo di San Filippo Neri, una ricorrenza che coinvolge la città e le persone che vi sono legate. L'anniversario rappresenta un momento di memoria storica per la comunità locale.

Firenze, 16 marzo 2026 – Oggi si ricorda un avvenimento che, pur lontano nel tempo - accadde infatti il 16 marzo del 1583 - conserva intatto il suo ricco significato. Quel giorno avvenne infatti un grande miracolo di San Filippo Neri, che venne narrato dal Principe Fabrizio della famiglia dei Massimo anche durante la causa di canonizzazione del Santo. Ma per arrivare a questa storia, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Filippo Neri nacque a Firenze il 21 luglio del 1515, ma all’età di vent’anni si trasferì a Roma, dove venne consacrato sacerdote nel 1551. E proprio nella capitale si accorse che la città era piena di pericoli e peccati,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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