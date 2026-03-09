Quattro secoli con San Filippo Neri | a Guardia Sanframondi concessa l’Indulgenza Plenaria

A Guardia Sanframondi si celebra un evento speciale: dal 26 maggio al 26 luglio si tiene un Tempo Giubilare Filippino, in occasione dei quattro secoli dalla morte di San Filippo Neri. Durante questo periodo, è stata concessa l’Indulgenza Plenaria, coinvolgendo la comunità locale in una serie di iniziative religiose e culturali. La celebrazione comprende processioni e momenti di preghiera che si protraggono per tutto il periodo indicato.

Un riconoscimento spirituale di grande rilievo accompagna le celebrazioni per il quarto centenario della proclamazione di San Filippo Neri, patrono di Guardia Sanframondi. La Penitenzieria Apostolica, su mandato del Santo Padre Leone XIV e attraverso il cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore, ha infatti concesso l’Indulgenza Plenaria in occasione della ricorrenza. L’Indulgenza accoglie la richiesta avanzata a nome del vescovo della diocesi di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti, Mons. Giuseppe Mazzafaro, della Congregazione dell’Oratorio di Guardia Sanframondi e dell’amministrazione comunale, in vista delle iniziative commemorative dedicate al Santo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

