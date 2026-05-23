Guanti rastrelli e tanta energia | a Quarto genitori e bimbi ripuliscono il pratone di via Carrara
Sabato mattina, genitori e bambini hanno raccolto rifiuti nel pratone di via Carrara. Hanno usato guanti, rastrelli e spazzolato l’area, impegnando diverse ore. La giornata di pulizia è stata organizzata dal comitato genitori IC Quarto. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. Nessuna altra attività è prevista in programma.
Stamattina, sabato 23 maggio 2026, si è svolta al ‘pratone’ di via Carrara una giornata di pulizia organizzata dal comitato genitori IC Quarto. Bambini e genitori hanno svolto attività di pulizia dell'area dai rifiuti presenti, di parziale taglio dell'erba alta, di giochi e di attività motorie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
GUANTI RISCALDATI DI MACNA
Sullo stesso argomento
Quarto, il polmone verde in crisi: il Pratone abbandonato al degradoIl degrado minaccia il cuore verde di Quarto, dove la gestione del Pratone ha subito un brusco arresto a causa della fine delle concessioni.
Pratone di Quarto, nuovi problemi. Il grido di allarme del Municipio Levante: "Il degrado avanza"Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, ha lanciato un grido d'allarme sulla situazione del pratone di Quarto, inviando una lettera alla...
Rastrelli, guanti da lavoro e tanta voglia di fare: domenica mattina Vallecrosia al Mare chiama a raccolta tutti gli amanti degli animali per una missione ... facebook