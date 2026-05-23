Guanti rastrelli e tanta energia | a Quarto genitori e bimbi ripuliscono il pratone di via Carrara

Notizia in breve

Sabato mattina, genitori e bambini hanno raccolto rifiuti nel pratone di via Carrara. Hanno usato guanti, rastrelli e spazzolato l’area, impegnando diverse ore. La giornata di pulizia è stata organizzata dal comitato genitori IC Quarto. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. Nessuna altra attività è prevista in programma.