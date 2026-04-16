Pratone di Quarto nuovi problemi Il grido di allarme del Municipio Levante | Il degrado avanza
Il Municipio Levante ha segnalato un aggravarsi del degrado nel pratone di Quarto, con un messaggio diretto alla sindaca e all'assessore comunale. Federico Bogliolo, presidente del Municipio, ha scritto una lettera evidenziando i problemi crescenti nell'area, senza fornire dettagli ulteriori sui singoli episodi o interventi in corso. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le realtà locali coinvolte.
Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, ha lanciato un grido d'allarme sulla situazione del pratone di Quarto, inviando una lettera alla sindaca Silvia Salis e all'assessore comunale Davide Patrone. Parliamo dell'area recentemente riqualificata con nuovi giochi per bambini e una.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Cantiere Gaslini e problemi in via Redipuglia con strada chiusa: il grido d'allarmeL'intervento del sindacato Uil Fp dopo la discussione in consiglio comunale: "Rischi ambientali e sicurezza da non sottovalutare" La Uil Fp Gaslini è...
Catania, allarme sicurezza nel Primo Municipio: segnalazioni su parcheggiatori abusivi e degrado tra corso Sicilia e via SturzoNel cuore di Catania torna al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana.