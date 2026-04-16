Pratone di Quarto nuovi problemi Il grido di allarme del Municipio Levante | Il degrado avanza

Il Municipio Levante ha segnalato un aggravarsi del degrado nel pratone di Quarto, con un messaggio diretto alla sindaca e all'assessore comunale. Federico Bogliolo, presidente del Municipio, ha scritto una lettera evidenziando i problemi crescenti nell'area, senza fornire dettagli ulteriori sui singoli episodi o interventi in corso. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e le realtà locali coinvolte.