A Quarto, il Pratone, spazio verde molto frequentato, si trova in stato di abbandono e degrado. La gestione del parco si è interrotta a causa della scadenza delle concessioni, lasciando il luogo senza manutenzione e cura. La situazione preoccupa chi utilizza regolarmente l’area e chi si interessa alla tutela degli spazi pubblici. La mancanza di interventi si traduce in un progressivo deterioramento dell’ambiente e delle strutture presenti.

Il degrado minaccia il cuore verde di Quarto, dove la gestione del Pratone ha subito un brusco arresto a causa della fine delle concessioni. Il presidente del Municipio Levante, Bogliolo, ha formalizzato un allarme presso la sindaca Salis e l’assessore Patrone, segnalando come l’assenza di manutenzione stia compromettendo un’area fondamentale per le famiglie della zona. Situata nei pressi del cavalcavia di via Carrara, non lontano dal liceo artistico Klee-Barabino, l’area rappresenta uno dei polmoni verdi più significativi per la comunità locale. Lo spazio è suddiviso in due zone distinte: una parte pubblica, su cui il Comune di Genova ha investito ingenti risorse per la riqualificazione con nuovi giochi per l’infanzia e un campo da calcio, e una seconda porzione che era stata affidata in concessione alla Città Metropolitana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quarto, il polmone verde in crisi: il Pratone abbandonato al degrado

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