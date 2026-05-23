Una foto del bagno gender neutral presso un istituto a Grosseto ha provocato reazioni su Facebook. La pubblicazione ha suscitato polemiche tra gli utenti, con commenti che riflettono opinioni contrastanti sulla presenza di strutture non binarie nelle scuole. Non sono stati riportati interventi ufficiali o dichiarazioni da parte delle autorità scolastiche o istituzionali in merito all'incidente.

Il bagno dell’Its East Academy con sede a Grosseto è diventato gender neutral, ovvero tutti possono usufruire del servizio igienico indipendentemente dal genere nel quale si identificano. Così un bagno è diventato il centro diun botta e rispostatra esponenti di destra e di sinistra. Su Facebook l’evento è presto diventato virale dopo la pubblicazione della porta d’ingresso della toilette, volutamente ironica e che urla “qui possono entrare tutti”. Sull’entratanon ci sono solo le classiche figure che rappresentano una donna e un uomo, ma figurano anche lesagome di una sirena, di un alieno e persino di Batman. A destra si punta il dito verso la cosiddettaideologia woke, un movimento nato negli Stati Uniti che si basa sulla massima vigilanza contro ogni forma di disuguaglianza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grosseto e il bagno gender neutral: è subito polemica

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