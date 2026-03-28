Nelle qualifiche del GP del Giappone 2026 di Formula 1, disputate sul circuito di Suzuka, il pilota con il miglior tempo è risultato Antonelli, che ha ottenuto la pole position con un margine di vantaggio su Russell. Leclerc partirà dalla seconda fila, mentre Hamilton si è qualificato in terza fila. Le sessioni si sono concluse con questa griglia di partenza.

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, è stato emesso il verdetto sul più veloce nel time-attack odierno. Una pista piuttosto particolare quella del Sol Levante. La pista è infatti una delle più impegnative del calendario grazie alle sue diciotto curve, alcune entrate di diritto nella storia di questo sport, e alla particolare forma a otto che la caratterizza. Le forze e i carichi generati dai continui cambi di direzione, alternati a zone ad alta velocità, rendono il tracciato giapponese di 5,807 chilometri una delle piste più severe per i pneumatici. Le mescole scelte sono quindi le tre più dure della gamma: C1 per le Hard, C2 per le Medium e C3 per le Soft. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Giappone 2026: Antonelli in pole con margine su Russell! Leclerc in seconda fila, Hamilton in terza

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