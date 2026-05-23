Il tecnico Tedesco ha confermato la propria disponibilità per il prossimo anno. A Pian di Massiano si lavora alle quote societarie del club biancorosso, con trattative in corso. La stagione estiva è iniziata con temperature elevate e molte riunioni in corso.

A Pian di Massiano è già estate. Calda. Fervono le trattative per le quote della società biancorossa. Il club smentisce, con una nota ufficiale, offerte concrete per il passaggio di proprietà e anche ingressi immediati di nuovi soci "confermando la disponibilità dell’attuale proprietà a valutare offerte di imprenditori in grado di sostenere, a vario titolo, le attività del Club, compreso l’ingresso di soci o l’acquisto da parte di soggetti sostenuti da un solido progetto sportivo e imprenditoriale per il bene del Grifo", pare invece siano vive le operazioni per cambiare qualcosa all’interno della società. Il presidente Javier Faroni si è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, futuro da scrivere per il club di Faroni. Intanto Tedesco dice sì per il prossimo anno

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