Grate cassonetti l' assessore apre i sacchetti abbandonati e mostra il contenuto | La verità è che non si differenzia

Notizia in breve

A Foggia, un assessore ha aperto sacchetti abbandonati vicino a cassonetti intelligenti, mostrando che il contenuto non differisce da quello dei rifiuti generici. La raccolta differenziata fatica a decollare nella città, e il video diffuso evidenzia come i sacchetti non siano differenziati correttamente. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni o interventi immediati.