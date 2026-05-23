Grate cassonetti l' assessore apre i sacchetti abbandonati e mostra il contenuto | La verità è che non si differenzia
A Foggia, un assessore ha aperto sacchetti abbandonati vicino a cassonetti intelligenti, mostrando che il contenuto non differisce da quello dei rifiuti generici. La raccolta differenziata fatica a decollare nella città, e il video diffuso evidenzia come i sacchetti non siano differenziati correttamente. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni o interventi immediati.
A Foggia la raccolta differenziata stenta a decollare, e l'assessore all'Ambiente Lucia Aprile torna a mettere i puntini sulle ‘i’, con un nuovo video in cui mostra il contenuto dei sacchetti abbandonati accanto ai cassonetti intelligenti.Il video con l'operatore ecologicoInsieme a un operatore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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