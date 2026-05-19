Cassonetti intelligenti rompicapo grate troppo strette per conferire i rifiuti | saranno modificate

A Foggia, i cittadini incontrano difficoltà con i nuovi cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata, in particolare con le grate troppo strette per inserire i rifiuti. La gestione della plastica, in particolare, si complica perché i residenti devono conferire una bottiglia alla volta, creando disagi e rallentamenti nel processo di smaltimento. La situazione ha portato le autorità a programmare modifiche alle strutture per facilitare l’accesso e migliorare la funzionalità dei contenitori.

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