Cassonetti intelligenti rompicapo grate troppo strette per conferire i rifiuti | saranno modificate
A Foggia, i cittadini incontrano difficoltà con i nuovi cassonetti intelligenti per la raccolta differenziata, in particolare con le grate troppo strette per inserire i rifiuti. La gestione della plastica, in particolare, si complica perché i residenti devono conferire una bottiglia alla volta, creando disagi e rallentamenti nel processo di smaltimento. La situazione ha portato le autorità a programmare modifiche alle strutture per facilitare l’accesso e migliorare la funzionalità dei contenitori.
Conferire una bottiglia alla volta negli appositi cassonetti della plastica sta già mandando in crisi i foggiani alle prese con i nuovi cassonetti intelligenti. Le griglie rappresentano una delle prime criticità riscontrate dagli utenti che perdono la pazienza con le bocchette troppo strette per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Rifiuti, arrivano i cassonetti intelligenti per i grandi condominiUn cambio di passo nella gestione della raccolta differenziata nelle aree private.
Leggi anche: Raccolta differenziata a Foggia, via libera ai cassonetti intelligenti: definita la macro-area in cui saranno installati
Bari, a Madonnella i primi cassonetti intelligenti: negli altri capoluoghi sono stati un flop FOTO/VIDEOLe nuove postazioni sono dotate di un sistema di apertura digitale attivabile attraverso una tessera personale o una app. Ma da Torino a Roma spesso i cittadini abbandonano i sacchetti all'esterno ... lagazzettadelmezzogiorno.it
A Bari arrivano i cassonetti intelligenti: i primi 51 entro aprile, ecco come funzionerannoEntro aprile saranno sistemati i primi 51 cassonetti intelligenti a Madonnella e nella zona dell’Umbertino. Entra nel vivo il progetto di Amiu e Comune per dotare i quartieri centrali di un nuovo ... quotidianodipuglia.it