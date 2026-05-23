Grande successo a Falconara per lo svolgimento di Esordiamo allo stadio Roccheggiani

Notizia in breve

A Falconara Marittima, allo stadio Roccheggiani, si è svolta la manifestazione di atletica giovanile “Esordiamo”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti e si è concluso con un grande afflusso di pubblico. La competizione si è tenuta nel pomeriggio, coinvolgendo diverse categorie di esordienti. Nessun incidente segnalato durante la giornata. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei partecipanti e il riconoscimento delle performance più significative.