Grande successo a Falconara per lo svolgimento di Esordiamo allo stadio Roccheggiani

Da anconatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Falconara Marittima, allo stadio Roccheggiani, si è svolta la manifestazione di atletica giovanile “Esordiamo”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti e si è concluso con un grande afflusso di pubblico. La competizione si è tenuta nel pomeriggio, coinvolgendo diverse categorie di esordienti. Nessun incidente segnalato durante la giornata. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei partecipanti e il riconoscimento delle performance più significative.

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FALCONARA MARITTIMA – Nello scenario del campo di atletica dello Stadio Roccheggiani a Falconara Marittima, l’evento di atletica leggera giovanile “Esordiamo” ha riscosso un caloroso successo.“Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale”La manifestazione ha radunato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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