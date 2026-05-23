Grande successo a Falconara per lo svolgimento di Esordiamo allo stadio Roccheggiani
A Falconara Marittima, allo stadio Roccheggiani, si è svolta la manifestazione di atletica giovanile “Esordiamo”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti e si è concluso con un grande afflusso di pubblico. La competizione si è tenuta nel pomeriggio, coinvolgendo diverse categorie di esordienti. Nessun incidente segnalato durante la giornata. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei partecipanti e il riconoscimento delle performance più significative.
FALCONARA MARITTIMA – Nello scenario del campo di atletica dello Stadio Roccheggiani a Falconara Marittima, l’evento di atletica leggera giovanile “Esordiamo” ha riscosso un caloroso successo.“Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale”La manifestazione ha radunato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
"Pronti, partenza... Esordiamo!" A Falconara Marittima la grande festa dell'atletica giovanileFALCONARA MARITTIMA - A Falconara Marittima, lo stadio Roccheggiani si prepara a riempirsi di energia e sorrisi con le nuove leve dell’atletica.
La fiaccolata per i repubblichini è stata anticipata: cos'è successo allo stadioLa cerimonia si è consumata di lunedì, in anticipo di ventiquattro ore rispetto alla data storica, protetta da un cordone di agenti disposto su ogni...
Grande successo per la nostra giovanissima ballerina Emma Radice che si è classificata al 2º posto al Concorso la Trama dei Corpi categoria Solisti Piccoli Repertorio il 17 Maggio al Teatro Comunale di Cagli Un grande talento seguito costantemente d facebook
Falconara, pieno successo per EsordiamoDi seguito il comunicato dell’Atletico Falconara.Nello scenario del campo di atletica dello Stadio Roccheggiani a Falconara Marittima, l’evento di atletica leggera giovanile Esordiamo ha riscosso un c ... veratv.it
FalComics 2026: 190.000 Presenze a Falconara MarittimaI dati conclusivi di FalComics 2026 evidenziano il successo della manifestazione con 190mila visitatori, 92 ospiti e 10 aree a tema cultura pop ... adnkronos.com