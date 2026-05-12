Pronti partenza Esordiamo! A Falconara Marittima la grande festa dell' atletica giovanile

A Falconara Marittima, lo stadio Roccheggiani si sta preparando ad accogliere una grande manifestazione dedicata all’atletica giovanile. L’evento vedrà protagonisti numerosi giovani atleti che si sfideranno in varie discipline sportive, attirando famiglie e appassionati nella giornata di gare e festeggiamenti. L’iniziativa mira a promuovere lo sport tra i più giovani e a valorizzare il talento locale.

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