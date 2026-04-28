La fiaccolata per i repubblichini è stata anticipata | cos' è successo allo stadio

Una cerimonia in memoria dei repubblichini si è svolta lunedì, con una fiaccolata che è stata anticipata di un giorno rispetto alla data tradizionale. L’evento si è svolto presso lo stadio, con un dispiegamento di agenti che hanno presidiato tutte le uscite per garantire l’ordine durante la manifestazione. La presenza di pubblico e le modalità di svolgimento sono state rese note dalle autorità locali.

La cerimonia si è consumata di lunedì, in anticipo di ventiquattro ore rispetto alla data storica, protetta da un cordone di agenti disposto su ogni sbocco del perimetro. Ieri sera, lunedì 27 aprile, una ventina di persone ha percorso via Cantarelli a lume di fiaccola fino alla lapide di via.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cos’è successo in Iran stanotte? Nessuna civiltà è stata eliminata, ora tregua per 2 settimane Francesco Recine infortunato: stagione finita, cos’è successo allo schiacciatore e tempi di recuperoFrancesco Recine ha accusato la rottura del tendine d’Achille sinistro nel corso del terzo set della semifinale d’andata di Challenge Cup, la terza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La fiaccolata per i repubblichini è stata anticipata: cos'è successo allo stadio; Repubblichini fucilati, anticipata la fiaccolata. Martedì a Lecco il corteo dell’Anpi; Repubblichini fucilati, l'Anpi colloca una nuova targa: Giudizio legato alla realtà dei fatti storici. La fiaccolata per i repubblichini è stata anticipata: cos'è successo allo stadioTra cordoni di polizia e cori antifascisti, la cerimonia per i fucilati del 1945 cambia programma per timore di violenze: il resoconto dei momenti di tensione ... leccotoday.it Fiaccolata a Torino, bruciati cartelli raffiguranti bandiere Nato e EuropaIn Piazza Castello a Torino, dove è giunta la fiaccolata istituzionale del 25 aprile, dopo gli interventi previsti dal programma sono saliti sul palco i manifestanti appartenenti agli spezzoni 'Partig ... ansa.it Sabato 20 Giugno vi aspettiamo con la FIACCOLATA STORICA CALÁ DEL SASSO Una tradizione nata da una storia d'amore a lieto fine che vede il protrarsi dell'evento per far sì che a chi percorre questo camminare tutto vada per il meglio Un'esperien - facebook.com facebook