? Punti chiave Come possono i droni cambiare le sorti del conflitto al confine?. Perché i gruppi jihadisti stanno colpendo ora le zone rurali?. Chi sono i responsabili degli attacchi che hanno colpito i resort?. Come può lo sviluppo economico fermare il reclutamento dei militanti?.? In Breve Attacco del 13 marzo 2016 causò 19 morti tra cui nove stranieri a Grand Bassam.. Tribunale di Abidjan ha condannato a morte 11 uomini nel dicembre 2022.. Uso droni JNIM passati da meno di 10 nel 2024 a circa 80 nel 2025.. Nel 2020 il gruppo Katiba Macina uccise 14 soldati ivoriani nel villaggio di Kafolo.. A dieci anni dal tragico attacco terroristico che colpì Grand Bassam, la Costa d’Avorio affronta una minaccia jihadista persistente lungo i confini settentrionali con Mali e Burkina Faso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grand Bassam, 10 anni dall’attacco: il rischio jihadista al nord

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