Grand Bassam 10 anni dall’attacco | il rischio jihadista al nord
A dieci anni dall’attacco a Grand Bassam, l’attenzione si concentra sui rischi jihadisti nel nord del paese. I gruppi armati continuano a colpire principalmente le aree rurali, con recenti attacchi che evidenziano la presenza di minacce persistenti. Si valuta anche il ruolo dei droni, considerati strumenti che potrebbero influenzare le operazioni militari nel conflitto, anche se non ci sono dettagli su impieghi specifici.
? Punti chiave Come possono i droni cambiare le sorti del conflitto al confine?. Perché i gruppi jihadisti stanno colpendo ora le zone rurali?. Chi sono i responsabili degli attacchi che hanno colpito i resort?. Come può lo sviluppo economico fermare il reclutamento dei militanti?.? In Breve Attacco del 13 marzo 2016 causò 19 morti tra cui nove stranieri a Grand Bassam.. Tribunale di Abidjan ha condannato a morte 11 uomini nel dicembre 2022.. Uso droni JNIM passati da meno di 10 nel 2024 a circa 80 nel 2025.. Nel 2020 il gruppo Katiba Macina uccise 14 soldati ivoriani nel villaggio di Kafolo.. A dieci anni dal tragico attacco terroristico che colpì Grand Bassam, la Costa d’Avorio affronta una minaccia jihadista persistente lungo i confini settentrionali con Mali e Burkina Faso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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