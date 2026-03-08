Piantedosi | rischio jihadista Intervista al ministro dell’Interno | Monitoriamo tutte le minacce

Il ministro dell’Interno ha dichiarato che le autorità monitorano tutte le minacce legate al rischio jihadista, sottolineando l’attenzione costante su possibili attacchi o attività terroristiche. In un’intervista, ha precisato che vengono analizzate le informazioni provenienti da vari servizi di sicurezza e che si mantiene alta la vigilanza su eventuali segnali di pericolo provenienti da diverse aree.

Bologna, 8 marzo 2026 – M atteo Piantedosi, ministro dell’Interno, i disequilibri internazionali e le guerre alle porte rischiano di compromettere i fragili equilibri interni del Paese? “È necessario prestare attenzione alle evoluzioni della discussione pubblica legata alle vicende della guerra perché con il passare dei giorni questi conflitti e le ragioni che ci sono dietro si trasformano in contrapposizioni radicali che si trasferiscono sulla piazza. Anche con espressioni non sempre facilmente gestibili. Mi auguro che la guerra finisca presto, anche per questo”. Da Bologna, la ‘sua’ Bologna, nel Pilastro che evoca (ieri) la notte dello Stato e (oggi) gli scontri con antagonisti e il dibattito sulla sicurezza con il centrosinistra, il titolare del Viminale ragiona di sicurezza e giustizia a tutto campo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

