Gran Sasso scialpinista ferito nel canalone | soccorso con l’elicottero
Un escursionista è rimasto ferito in un canalone sul massiccio del Gran Sasso. È stato soccorso con un elicottero e trasferito in ospedale. La caduta è avvenuta nel canalone del Primo Scrimone. Le condizioni cliniche dello scialpinista calabrese sono attualmente in fase di valutazione. Sono in corso verifiche sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.
? Domande chiave Come è avvenuta la caduta nel canalone del Primo Scrimone?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dello scialpinista calabrese?. Perché quel particolare versante del Corno Grande è così pericoloso?. Come hanno operato i tecnici del CNSAS nel terreno impervio?.? In Breve Scialpinista di 64 anni originario di Vibo Valentia ferito sabato 23 maggio.. Traumi alla spalla e al braccio gestiti dai sanitari del 118.. Soccorso tecnico effettuato dal CNSAS nel settore del Primo Scrimone.. Trasferimento d'urgenza tramite elicottero dell'Aquila verso l'ospedale cittadino.. Nel pomeriggio di questo sabato 23 maggio, un uomo di 64 anni originario della provincia di Vibo Valentia è rimasto ferito dopo una caduta nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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