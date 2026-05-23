Gran Sasso scialpinista ferito nel canalone | soccorso con l’elicottero

Notizia in breve

Un escursionista è rimasto ferito in un canalone sul massiccio del Gran Sasso. È stato soccorso con un elicottero e trasferito in ospedale. La caduta è avvenuta nel canalone del Primo Scrimone. Le condizioni cliniche dello scialpinista calabrese sono attualmente in fase di valutazione. Sono in corso verifiche sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.