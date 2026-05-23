La Lazio ha battuto il Pisa nell'ultima giornata di campionato in uno stadio Olimpico vuoto. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, senza pubblico presente. La gara ha avuto un andamento tranquillo e senza grandi occasioni da entrambe le parti. La vittoria è arrivata grazie a un gol di Pedro, che ha deciso l'incontro. La partita rappresenta una chiusura di stagione senza implicazioni per la classifica.

In uno stadio Olimpico completamente deserto va in scena la gara di fine campionato tra Lazio e Pisa, in un’ultima giornata che ha veramente poco da raccontare da ambo le parti. Gli unici motivi di interesse reali e concreti sono il saluto a Pedro, all’ultima gara ufficiale con la maglia della Lazio, e l’impatto dello stadio Olimpico vuoto a seguito della contestazione nei confronti del presidente biancoceleste Claudio Lotito. Il Pisa chiude un anno in Serie A in cui non ha mai realmente lottato per non retrocedere, tornando in Serie B insieme al Verona in attesa di quale squadra andrà a fargli compagnia tra Lecce e Cremonese. PRIMO TEMPO. Il primo tempo inizia in un clima surreale, con tanti errori in fase di impostazione per la Lazio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Gracias Pedrito, la Lazio si impone contro il Pisa nel segno di Pedro

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PEDRO SALUTA la CURVA NORD LAZIO INTER 0-2 FINALE COPPA ITALIA

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Argomenti più discussi: Immobile: Pedrito, grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra Lazio; Immobile saluta Pedro: Grazie per quello che hai fatto per la nostra Lazio; Ex Lazio | Reina: Pedro, hai fatto la storia del calcio. Sarai sempre ricordato; Lazio, Pedro riconosce i suoi gol più pesanti: la sfida social del club.

Un campione infinito e un laziale vero, un esempio per tutti. Grazie #Pedro per l’onore che ci hai fatto indossando la maglia della #Lazio e per le gioie che ci hai regalato. Sarai per sempre nel nostro cuore. Suerte #pedrito! x.com