Pedro Pedro Pedro pem! Il karma esiste | la pallonata della vendetta in Lazio-Inter diventa virale

Durante la partita tra Lazio e Inter, si è verificato un episodio che ha attirato molta attenzione sui social media. Un giocatore spagnolo è stato colpito in faccia da una pallonata, scena ripresa e condivisa rapidamente online. Il video dell'episodio ha fatto il giro delle piattaforme, generando numerosi commenti tra tifosi e appassionati. L'incidente ha suscitato reazioni di vario genere, con molti utenti che hanno commentato l'evento virale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Alla fine i riflettori se li prende più il povero Pedro che l'Inter capace di piazzare il doblete nel giro di pochi giorni e di vincere la decima Coppa Italia. Nelle reazioni social dopo il 2-0 alla Lazio i tifosi interisti, ma anche romanisti, rimandano in loop il video della pallonata (involontaria, su questo sono d'accordo quasi tutti) con cui Luis Henrique colpisce in pieno volto l'attaccante spagnolo. La cui "colpa" è quella di avere firmato la doppietta (compreso il dubbio rigore decisivo nel finale) che nel maggio scorso era costata lo scudetto all'Inter, per la gioia dei tifosi napoletani, per i quali Pedro è appunto un eroe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Pedro Pedro Pedro pem!", "Il karma esiste": la pallonata della vendetta in Lazio-Inter diventa virale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pedro Pascal in tribunale contro il distillato cileno “Pedro Piscal”: l’omonimia che non piace all’attoreDopo Kate Perry VS Katie Perry, arriva ora la controversia legale che vede scontrarsi Pedro Pascal, notissimo attore cileno naturalizzato... Lazio-Inter, finale rovente: tensione in campo e lacrime per PedroFinale incandescente tra Lazio e Inter: rissa sfiorata e addio commosso di Pedro ai tifosi biancocelesti Finale ad altissima tensione nella sfida di... Temi più discussi: La Spagna di Pedro Sanchez sui binari della crescita economica; Pedro Proença felicita FC Porto pela conquista do Campeonato Nacional de sub-19; Lazio-Inter, la moviola: rissa in campo dopo un intervento di Pedro su Dimarco, cos'è successo; Il Liverpool affronta il Chelsea ad Anfield per il primo posto in Premier League. PEMA SAS DI SAVASTANO GIUSEPPE - Results on X | Live Posts & Updates x.com Pedro Pedro Pè (e il Pidì)Pedro, Pedro, Pedro / Pedro, Pè. Ma che botta di vita, quanta allegria ha travolto il Pidì, e tutta quanta la izquierda nazionale unita, alla notizia che Pedro Pè Sánchez, ce l’ha fatta, è il ... ilfoglio.it Pedro, Pedro, Pedro Pè, al Maradona il coro in onore (non solo) del calciatore della LazioPedro Pedro Pedro, Pedro Pé. Nel post-partita di Napoli-Cagliari tutto il pubblico presente allo Stadio Diego Armando Maradona ha intonato il famoso brano di Raffaella Carrà, ma ovviamente il ... areanapoli.it