In vista della partita contro il Pisa, la squadra della Lazio deve fare i conti con numerose assenze. Tra i giocatori indisponibili ci sono Patric, Zaccagni e Motta, che si aggiungono ad altri già infortunati. La rosa biancoceleste si prepara a scendere in campo con alcune assenze importanti, che potrebbero influenzare le scelte dell’allenatore. Nel frattempo, si registra anche il saluto di Pedro, che si allontana dalla squadra e lascia il club.

Una Lazio sempre più in emergenza. Anche verso l’atto finale di campionato. Sabato sera, nella sfida dell’Olimpico, contro il Pisa si vedrà una nuova formazione biancoceleste. Il derby ha lasciato in eredità pure le squalifiche di Rovella, espulso domenica, e di Taylor e Tavares, che erano diffidati e sono stati ammoniti. Tre stop che si aggiungono a quelli degli infortunati Patric, Zaccagni e Motta, giù out contro la Roma. Specificamente, Patric è alle prese con una tendinopatia achillea bilaterale e Zaccagni con una lieve distrazione del quadricipite. Mentre per Motta si attende il riscontro degli esami per una sospetta lesione a carico dei flessori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, quante assenze contro il Pisa. E Pedro passa ai saluti

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Lazio, Anche il Pisa ci umilia

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