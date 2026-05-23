Gp del Canada di F1 Russell vince la Sprint Leclerc è quinto Scintille tra le Mercedes

George Russell ha conquistato la vittoria nella sprint del Gran Premio del Canada, disputata sabato 23 maggio a Montreal. La gara si è conclusa con il britannico davanti a tutti, mentre Charles Leclerc ha terminato in quinta posizione. Durante la corsa, ci sono stati momenti di tensione tra le Mercedes, con alcuni scontri tra i piloti del team. La competizione si è svolta senza incidenti gravi e con vari sorpassi lungo il circuito.

Montreal, 23 maggio 2026 – George Russell ha vinto la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota della Mercedes ha chiuso la gara veloce a Montreal davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata caratterizzata dal duello iniziale tra le due Mercedes, scattate dalla prima fila. Nel sesto dei 23 giri in programma, Antonelli ha cercato l’attacco: contatto con Russell e lamentele del pilota italiano, costretto ad allargare la traiettoria sull’erba e convinto di essere stato danneggiato dalla condotta scorretta del compagno-rivale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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George Russell VINCE la Sprint in Canada! Mercedes domina a Montreal!

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