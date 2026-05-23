Gp Canada Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli

Notizia in breve

Sabato 23 maggio, durante il Gran Premio del Canada, George Russell ha vinto la gara sprint. Il pilota della Mercedes ha concluso in prima posizione, con Lando Norris della McLaren al secondo posto e il suo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, al terzo. La gara si è svolta a Montreal e ha visto la vittoria di Russell davanti ai suoi inseguitori.