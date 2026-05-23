Gp Canada Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 23 maggio, durante il Gran Premio del Canada, George Russell ha vinto la gara sprint. Il pilota della Mercedes ha concluso in prima posizione, con Lando Norris della McLaren al secondo posto e il suo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, al terzo. La gara si è svolta a Montreal e ha visto la vittoria di Russell davanti ai suoi inseguitori.

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(Adnkronos) – George Russell vince la sprint del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota della Mercedes chiude la gara veloce a Montreal davanti alla McLaren di Lando Norris e al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Quarto posto per Oscar Piastri su McLaren, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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