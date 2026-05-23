Formula 1 Gp Canada 2026 | Russell vince la Sprint davanti a Norris
Durante il Gran Premio del Canada 2026, George Russell ha vinto la Sprint Race. La gara si è conclusa con Russell davanti a Lando Norris. La corsa si è svolta su un circuito cittadino e ha coinvolto diversi piloti di punta. La vittoria di Russell segna il risultato finale della Sprint, mentre Norris si è posizionato in seconda posizione. La gara ha visto vari sorpassi e cambi di posizione durante i giri.
Vittoria per George Russell (Mercedes), che si aggiudica la Sprint Race del Gran premio del Canada 2026. Il pilota britannico, partito in pole, ha tagliato il traguardo per primo davanti alla McLaren di Lando Norris e all’altra Mercedes di Kimi Antonelli, attuale leader della classifica piloti. Quarto Oscar Piastri (McLaren). Quinto e sesto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. George Russell in pista (Graham HughesThe Canadian Press via AP) Antonelli: “Dura battaglia con Russell, fianco a fianco poi spinto via”. “È stata una battaglia dura, eravamo lì come passo. Non è stato facile”. Così Kimi Antonelli dopo il terzo posto nella Sprint Race del Gran premio del Canada, caratterizzato dalla sfida col compagno di scuderia (Mercedes) George Russell che a un certo punto lo ha fatto finire fuori pista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
F1 GP Canada 2026: Russell in pole Sprint, Mercedes domina a Montréal
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