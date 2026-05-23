Formula 1 Gp Canada 2026 | Russell vince la Sprint davanti a Norris

Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Canada 2026, George Russell ha vinto la Sprint Race. La gara si è conclusa con Russell davanti a Lando Norris. La corsa si è svolta su un circuito cittadino e ha coinvolto diversi piloti di punta. La vittoria di Russell segna il risultato finale della Sprint, mentre Norris si è posizionato in seconda posizione. La gara ha visto vari sorpassi e cambi di posizione durante i giri.